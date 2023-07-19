Eyüpsultan'da Kedilere Asit Saldırısı: Hayvanseverler Protesto Etti

Eyüpsultan'da kedilere asit döküldüğü iddiasıyla hayvanseverler Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı, olayın ardından 50'den fazla kedinin yaralandığını belirtti. İstanbul Valiliği ise saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

EYÜPSULTAN'da kedilerin üzerine asit döküldüğünü öne süren hayvanseverler Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa şimdiye kadar 50'yi aşkın kedinin yaralandığını söyledi. İstanbul Valiliği'nin bugün yapılan yazılı açıklamada "Güvenlik kamerası olmayan bölgede yapılan soruşturma sonucunda kedilere, yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M. K. K. gözaltına alınarak Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedilerin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler görenler durumu İBB ekiplerine bildirdi. Bir kısım yaralı kedi İBB'nin veteriner kliniğinde bir kısmı ise özel kliniklerde tedaviye alındı. Duruma tepki göstermek için dün Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde toplanan hayvanseverler basın açıklaması yaptı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara hayvanseverlere bilgi verdi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"50'Yİ AŞKIN KEDİ KEZZAPLA YAKILDI"

KEDİLERE, YAKICI MADDEYLE SALDIRDIĞI TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI