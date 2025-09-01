Eyüpsultan'da İmar Planı Protestosu

Eyüpsultan'da İmar Planı Protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadolap Mahallesi'nde yaşayanlar, yeni imar planına itiraz ederek Eyüpsultan Belediyesi önünde eylem yaptı. Hak sahipleri, belirsiz maliyetler ve kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti.

Eyüpsultan, Karadolap Mahallesi'nde yaşayanlar, yeni imar planı sonrası haklarının gasbedildiğini iddia ederek Eyüpsultan Belediyesi önünde eylem yaptı.

Belediye önünde toplanan grup, 'Rezerv yapı alanına hayır' yazılı dövizler taşıyarak belediye aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan Cihan Yerdak, proje alanında mevcut durumda 500 bağımsız bölüm bulunduğunu, yeni projeyle birlikte üretilecek 578 konutun maliyetlerinin nasıl karşılanacağı ve hak sahiplerinden ne kadar bedel alınacağı gibi belirsizlikler bulunduğunu söyledi.

Yerdak, "Emsal değerinin gözden geçirilerek değiştirilmesi için bu tadilat planına itiraz etmekteyiz. 25 Kasım 2024 tarihli İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nün görüşüne göre, uygulama imar planı tadilatı incelendiğinde yüzde 43'lük kamu hizmet alanı ayrıldığı görülmektedir. Bu alan içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında olmayan yüzde 3'lük belediye hizmet alanı bulunmaktadır. Bu, kurum görüşüne aykırıdır. Bu sebeple plana itiraz ediyoruz" dedi.

Yerdak ayrıca, bölgeye 3 bin 159 metrekare yeşil alan ayrıldığını belirterek artırılmasını talep ettiklerini aktardı. Emsal artışı için imar parsellerinin birleştirilmesinin zor olduğunu, yollarla ayrılmış parsellerin birleştirilemeyeceğini ve bu nedenle de tadilat planına itiraz ettiklerini kaydetti.

'ORADA KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR'

Mahalle halkının çalışmayı yanlış anladığını belirten Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili Yılmaz Turan, "Orası uzun yıllardır gecekondu alanı. İmar olmadığı için bir gelişme olmadı. Evler ilk yapıldığı haliyle kaldı. Burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Vatandaşlarımız evlerini yenileyebilecek ya da belediyeyle ortak proje geliştirip evlerine geçebilecek. Ancak vatandaşlarımız imar planını rezerv alan uygulamasıyla bir tuttu. Aslında birbirinden bağımsız konular. Bizim bunu anlatmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu

Operasyonu ilk o öğrenmiş: Bir günde mallarını kaçırmaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yargıya kritik uyarı

Hakim ve savcıları uyardı: Bunu yaparsanız siyaset alanına girersiniz
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.