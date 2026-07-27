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Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı

Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı
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Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu, önce bir otomobile çarpıp ardından devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EYÜPSULTAN'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı, ardından devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında, Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce seyir halindeki otomobile çarptı, ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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