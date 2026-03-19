Eyüpsultan'da gecekondunun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan'da Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir gecekondunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, gecekonduda hasara yol açtı.
Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan gecekondunun çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gecekonduda hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel