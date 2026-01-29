Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Eyüpsultan'da, Hasdal-Kemerburgaz yolunda seyir halindeki bir cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi.
Hasdal- Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel