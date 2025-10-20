Haberler

Eyüpsultan'da Çadırda Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Bahrettin Tunçbağ (53), Vatan Tramvay Durağı yakınındaki boş arazide ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde yaşandı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tunçbağ'ın ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.

Olay, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını farkeden çevredekiler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçbağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Öte yandan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi. Tunçbağ'ın ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
