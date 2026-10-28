Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

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EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemerburgaz-Hasdal yolu Kemerburgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Göktürk istikametinde seyir halindeki 34 UR 4632 plakalı otomobil, yol ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere çarptı, ardından takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı