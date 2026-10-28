Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da Kemerburgaz-Hasdal yolu Kemerburgaz Kavşağı'nda otomobil bariyere çarpıp takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemerburgaz-Hasdal yolu Kemerburgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Göktürk istikametinde seyir halindeki 34 UR 4632 plakalı otomobil, yol ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere çarptı, ardından takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Arnavutköy'de ters yönden geldiği iddia edilen araç, yaya geçidindeki kız çocuğuna çarptı! O an kamerada

Yaya geçidindeki küçük kıza çarptı! O an araç kamerasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar

Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü! 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı

Hayat arkadaşına bunu nasıl yapabildin! Bebeği daha 11 aylıktı
ABD'nin İran'a yeni saldırı hazırlığı iddiası! WSJ: Ara seçimlerin ardından kısa ve yoğun bir harekat düzenleyebilir

Üslerden askerler tahliye ediliyor! ABD'nin İran planı sızdı
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü! 1 işçi hayatını kaybetti

Kanalizasyon çalışmasında facia! 1 işçi can verdi
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı

300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı