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Adliye çıkışı silahlı kavga: 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adliye çıkışı silahlı kavga: 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Eyüpsultan'da Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının ardından çıkan kavgaya yakınlarına destek için giden silahlı 3 şüpheli, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada yakalandı. Araçta 3 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi bulunurken, şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, adliyede tartışma sonrası zorla içeri girmeye çalışan 2 kişi de gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'da Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından çıkan kavgaya yakınlarına destek için gitmek isteyen silahlı 3 şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 11 mermi ele geçirildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Polis Timleri'nin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 11 mermi ele geçirildi. Araçta bulunan Y.A. (35), S.A. (23) ve F.A. (41) gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından çıkan kavgaya yakınlarına destek vermek için gittikleri belirlendi. Öte yandan, adliyedeki davada çıkan tartışmanın ardından adliyeden çıkarılan B.T. (19) ile B.A. (17) isimli şüphelilerin yeniden zorla adliyeye girmeye çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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