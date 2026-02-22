Haberler

Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Eyüpsultan'da bulunan 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi de sevk edildi.

Eyüpsultan'da, aynı bölgede bulunan 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
