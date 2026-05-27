Bayram namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldılar

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da saat 06.12'de kılındı. Bayram namazını Eyüpsultan Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde cami çevresinde yoğunluk oluşturdu. Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazlarını avlu ve çevredeki alanlarda kıldı. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken, dualar edildi. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve lokum ikramında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı