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Eski AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken'den 'hediye' iddialarına yanıt: Sosyal destek için kullanılan ürünler

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Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP yönetimine geçen İstanbul Eyüpsultan'da belediye başkanının makam odasında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. Eski AK Parti Belediye Başkanı Deniz Köken'in makam odasında yüzlerce hediye paketi olduğu iddia edildi. Köken'den ise görüntülerin ardından açıklama yaparak, " Eyüpsultan Belediyemizin "resmi deposunda" bulunan ürünler hediyelik eşyalar ve ihtiyaç sahibi komşularımıza sosyal destek için kullandığımız ürünlerdir." dedi.

"BAŞKANIN ODASINDAN ÇIKAN HEDİYE PAKETLERİ"

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul'da sürpriz sonucun çıktığı ilçelerden birisi de Eyüpsultan oldu. CHP adayı Mithat Bülent Özmen oyların yüzde 48.17'sini alarak AK Partili Rakibi Deniz Köken'i yüzde 6.72 farkla yendi. Seçim sonuçlarının yankıları sürerken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu. "Seçimi kaybeden AK Partili Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in odasından çıkan hediye paketleri" başlığıyla servis edilen görüntülerde koli ve poşet yığınlarının olduğu görüldü.

Eski AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, 'hediye' iddialarına yanıt verdi

Eski Ak Parti Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken olaya ilişkinbir açıklama yaptı. Köken'in açıklaması şu şekilde;

"SOSYAL DESTEK İÇİN KULLANDIĞIMIZ ÜRÜNLER"

"Belediyeden çıkan hediye paketleri" başlığıyla kasıtlı olarak ve yanlış bilgilerle servis edilen görüntüler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki, Eyüpsultan Belediyemizin "resmi deposunda" bulunan ürünler hediyelik eşyalar ve ihtiyaç sahibi komşularımıza sosyal destek için kullandığımız ürünlerdir.

"KASITLI OLARAK DAĞITILDIKTAN SONRA VİDEO ÇEKİLDİ"

Belediyemizin deposuna muntazam olarak poşetlenerek yerleştirilen ürünler "sayılma ve inceleme" bahanesiyle 2 Nisan Salı günü kasıtlı olarak dağıtıldıktan sonra video çekilerek sosyal medyaya servis edilmiştir. Videoda da gözüktüğü üzere depomuzda, Eyüpsultan'daki ihtiyaç sahiplerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine teslim edilmek üzere hasta yatağı, tekerlekli sandalye, medikal malzemeler ve gıda kolileri de yer almaktadır. Kemerburgaz'daki depomuz ile Belediyemizin ürünlerini tek noktada toplamış ve farklı farklı depolarda toplanmasının önüne geçmiştik.

"5 YIL BOYUNCA ŞEFFAF OLMAYA ÖZEN GÖSTERDİM"

Görevde olduğum 5 yıl boyunca Belediyemizin faaliyetleri hakkında her zaman şeffaf olmaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye özen gösterdim, bugün de aynı noktadayım. Bu tür manipülatif içeriklerin toplumda yanlış algı oluşturmasını ve kamu kurumlarına güvensizlik duygusu oluşturmasını şiddetle kınıyorum.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Köken Eyüpsultan Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Zebra 21:

Yiyin efendiler yiyin çatlayıncaya kadar yiyin

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SFs Karaca:

sosyal yardımlar için oda kalmadıda makam odana mı koydurdun :D gelen misafirlere hediye olarak ikram mı ettin yoksa

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Tırpan:

ulen adam depo da diyor ne makam odası

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Salim:

Len Madem Sosyal Yardımlarda Nediye Tuttun Dağıtsa İdin Yaaaa Tabiki Yersennnnnnnnnnnnnnnnnn

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Tırpan:

Vala bizim burada da belediye her yıl takvim ajanda bastırıp dağıtır. bunlar normal şeyler. bunu yalan ve algı ile siyasi ranta çevirmek zaten sadece Cehape de var ve başarılı oldular maalesef.

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Coswaych:

sosyal yardım anahtarlık mi ? masa saati mi ? bariz promosyon işte.... yazık yazık

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