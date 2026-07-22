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Çankaya Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını içeriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çankaya Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Karabulut'un da arasında olduğu 3 zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de arasında olduğu 36 zanlı hakkında 11 Temmuz'da gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 30'u yakalanmıştı.

Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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