Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u 4-0 Mağlup Etti
(İSTANBUL)- İkas Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada İkas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Umut Bozok'un penaltıdan attığı golle öne geçti. Eyüpspor, 29. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son bölümünde sahneye çıkan Calegari, 45. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Eyüpspor, 88. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından Eyüpspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.