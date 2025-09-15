Haberler

Eyüp Güzel'den Doğubayazıt'ta Filistin Temalı Sergi

Eyüp Güzel'den Doğubayazıt'ta Filistin Temalı Sergi
İstanbul'da yaşayan Eyüp Güzel, Hucurat Hareketi Derneği olarak Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmek için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Filistin temalı resim sergisi açtı. Sergideki akrilik boya eserleri ile çocuklar için boyama etkinlikleri de ilgi gördü.

İstanbul'da yaşayan Eyüp Güzel, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Filistin temalı resim sergisi açtı.

Filistin özelinde çalışmalar yapan İstanbul merkezli Hucurat Hareketi Derneği Başkanı Eyüp Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için il il dolaşıyor.

Güzel, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi Parkı'nda kendi çizimlerinden oluşan Filistin temalı sergi açtı.

Akrilik boya çalışması olan sanat eserlerinin yer aldığı sergiye vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Çocuklar da Filistin temalı çadır içerisinde boyama çalışması yaptı.

