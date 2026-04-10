Eynesil ve Görele'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

Güncelleme:
Giresun'un Eynesil ve Görele ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Eynesil'de Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Can İpek, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, polisler, kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Görele

Görele'deki tören ise Cumhuriyet Meydanı'nda organize edildi.

Atatürk Anıtına çelenk sunan İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü esas alarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, vatan sevgisi, görev aşkı, bilgi birikimi ve sorumluluk bilinciyle teşkilatı daha da yücelteceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Cinayetle biten yasak aşk davasında karar! Gün yüzü göremeyecekler
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var