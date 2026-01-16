Haberler

Eynesil ve Espiye'de öğrenciler karnelerini aldı

Güncelleme:
Giresun'un Eynesil ve Espiye ilçelerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

Eynesil'de Şehit Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılan İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk, öğrencilere karnelerini verdi.

Pamuk, öğrencilerden tatil sürecini iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Tatilinizde bol bol kitap okuyun. Dinlenmeyi de ihmal etmeyin. Gelecek için hedeflerinizi yüksek tutarak planlarınızı buna göre yapın." dedi

Programa, Belediye Başkan Vekili Gürsel Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven de katıldı.

Espiye

Espiye'de 5 bin 100 öğrenci karne aldı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu'nda organize edilen programda, öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencileri tebrik eden Kavanoz, tatilde öğrencilere dinlenip yeni döneme daha hazır durumda olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan - Güncel
