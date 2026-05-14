Eynesil'de Bilim ve Dil Şenliği

Giresun'un Eynesil ilçesindeki Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı" kapsamında bilim şenliği düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin bilimsel araştırma projeleri sergilendi.

Fuarının açılışına Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Eynesil Belediye Başkan Vekili Gürsel Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile veliler katıldı.

İlçede "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Türkçe'nin tarihi ve kültürel mirasını konu alan etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, Türk dilini ve halk türkülerini yansıtan çeşitli gösteriler sahnelendi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatih Sezgin, yaptığı konuşmada, Türkçe'nin tarihi derinliğine değinerek, "Dünyada konuşulan diller arasında Türkçe kadar zengin ve köklü pek az dil vardır. Deyimlerimiz, atasözlerimiz ve kelime hazinemiz bu zenginliğin en büyük kanıtıdır." dedi.

Öğrencilerin hazırladığı oratoryonun ardından program sona erdi.