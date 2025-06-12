Eynesil'de Şehirler Arası Otobüs Terminalinin Temeli Atıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde şehirler arası otobüs terminalinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk, sahil mevkisindeki törende yaptığı konuşmada, projenin ilçe adına daha büyük yatırımların başlangıcı olmasını temenni etti.

İlçenin farklı noktalarındaki otobüs yazıhanelerinin tek çatı altında toplanarak daha modern ve düzenli bir hizmet sunacağını belirten Pamuk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük ise uzun süredir hissedilen terminal ihtiyacının giderileceğine değinerek, "Güdükoğlu Su Ürünleri firmamız bu projeyi belediyemize bağış olarak gerçekleştiriyor. Belediyemiz sadece çevre düzenlemesini üstlenecek. Allah daha güzel projeleri ilçemize kazandırmayı nasip etsin." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek terminalin temeli atıldı.