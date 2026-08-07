EYİMDER Pilav Günü'nde Mezunlar Buluştu
Eynesil İmam Hatip Lisesi mezunları geleneksel pilav gününde Sahil Parkı'ndaki düğün salonunda bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Dernek başkanı teşekkür etti, Kaymakam ve Belediye Başkanı da katıldı.
Eynesil İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (EYİMDER) tarafından düzenlenen geleneksel pilav günü programında mezunlar bir araya geldi.
Sahil Parkı'ndaki belediye düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
EYİMDER Başkanı Ramazan Öztürk, dernek faaliyetlerine ilişkin bilgiler vererek, katılımcılara teşekkür etti.
Etkinliğe, Kaymakam Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük, Giresun Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nazan Aydoğan da katıldı.
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Kaynak: AA