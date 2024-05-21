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Eynesil'de Engelli Ailesi Olmak Konferansı Gerçekleştirildi

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Eynesil'de engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı problemleri konu alan 'Engelli Ailesi Olmak' konferansı düzenlendi. Konferansta, engelliler ve ailelerinin yaşadığı zorluklar ve beklentileri ele alındı.

Eynesil'de engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı problemleri konu alan "Engelli Ailesi Olmak" konferansı gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) İşitme Engelliler ve İşaret Dili Topluluğu tarafından Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksek Okulu Salonunda organize edilen konferansta, İşitme Engelliler ve İşaret Dili Topluluk Başkanı Zehranur Çetir konuşma yaptı.

Konferansta, Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlileri Derya Su ve Gülsüm Düşek, Türkiye'deki engelliler ve ailelerinin yaşadığı problemlerle ilgili akademik çalışmaları aktardı.

Engelli annesi Ayşe Güdük ise engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları zorlukları ile bu konuda devletten, toplumdan beklentilerini dile getirdi.

Konferansa Eynesil Belediye Başkan Vekili Halil Bodur, Yüksek Okul Müdür vekili Mevlüt Kaya, engelli aileleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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