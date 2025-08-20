Eymir Gölü Yakınındaki Yangın: İki Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, Eymir Gölü çevresinde çıkan yangınla ilgili iki şüphelinin yakalandığını ve adli tahkikata başlandığını açıkladı. Yangın, havai fişek kullanımından kaynaklanmış olabilir.

Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

