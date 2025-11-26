Eymen'in Davul yeteneği dikkat çekiyor

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Eymen İnce (9), köy düğünlerinde davul çalıyor. Eymen, davul yeteneğiyle halkın ilgisini çekiyor.

Saraycık Mahallesi Güney Sokak'ta yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Eymen İnce'nin davula ilgisi, 2 yaşındayken teneke ve bidonları ritim tutarak çalmasıyla başladı. Eymen'in amcası Hayati İnce, yeğeninin küçük yaşlarda yoğurt bidonunu davul gibi çalarak yeteneğini belli ettiğini belirterek, "Her düğünde davul çalıyor. Bizim köyde düğün eksik olmaz. Düğün olunca sonuna kadar kalmak ister, eve hemen dönmek istemez" dedi. Eymen'in babası Gürsel İnce ise oğlunun okuldan gelir gelmez önce davul çaldığını, ardından derslerine çalıştığını belirterek, "Oğlum şu an 9 yaşında ve 3'üncü sınıfa gidiyor. Davula büyük ilgisi var. İleride kendini daha da geliştirmesi için kurslara göndermeyi düşünüyorum" diye konuştu. Davul çalmayı çok sevdiğini vurgulayan Eymen İnce, "2 yaşından beri davul çalıyorum. İleride bu işe devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/Ordu,