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Eylül SED ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu aya ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu aya ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümesinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Göktaş, SED hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini kaydetti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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