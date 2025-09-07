Eylül'de Trafiğe Açılacak Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı ile Trabzon'un Trafiği Rahatlayacak

1) BAKAN URALOĞLU: YÜZÜNCÜ YIL GERİ DÖNÜŞ KAVŞAĞI'NI EYLÜL AYI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafik yükünü hafifletmek hedefiyle hayata geçirilen 'Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki düzenlemelere ilişkin, "Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki çalışmalarımızı eylül ayı içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Trabzon'umuzun şehir içi trafiğini rahatlatacak bu önemli projemizi en kısa sürede hizmete alacağız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltacak yeni kavşak düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki düzenlemelerin şehir trafiğine önemli katkı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Söz konusu kavşak Trabzon'un doğu yönünden gelenlerin Değirmendere ve Maçka yoluna bağlanmasını, Trabzon'un batı yönünden gelenlerin ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalkınma Mahallesi Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezinden çıkanların geri dönüşü yaparak batıya doğru hareket etmelerini ve Trabzonspor tesislerine giriş çıkış yapılmasını sağlıyor. Bu yoğunluk artık mevcut altyapının sınırlarını zorluyordu. Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki düzenlemeler ile bu yükü hafifleteceğiz" ifadelerini kullandı.

'TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALTILACAK'

Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin Trabzon'un doğu-batı yönlü trafiğinde büyük rahatlama sağlayacağını ifade ederek, "Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı'nın yapılması ile birlikte batı yönünden gelip geri dönüşü yapacaklar. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalkınma Mahallesi ve alışveriş merkezinden çıkacak araçlar mevcut kavşağa girmeden direk geri dönüşü yapabilecek ve böylece mevcut sinyalize kavşaktaki trafik yoğunluğu azaltılacak. Trafiğin düzenli akışı tesis edilerek zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacak" diye konuştu.

'900 METRELİK YENİ DÜZENLEME'

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen kavşağın toplam 900 metre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Tek yol ve bitümlü sıcak karışım kaplama olarak inşa edilen projede ayrıca bin 200 metre uzunluğunda beton yol ve kaldırım çalışmaları da yer alıyor. Toprak işleri ve üstyapı çalışmaları tamamlanan kavşakta bordür ve kaldırım işleri ise devam ediyor" dedi.

'EYLÜL AYI İÇİNDE TRAFİĞE AÇILMASI HEDEFLENİYOR'

Kavşağın, Karadeniz Sahil Yolu'nun en işlek noktalarından birinde kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki çalışmalarımızı eylül ayı içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Trabzon'umuzun şehir içi trafiğini rahatlatacak bu önemli projemizi en kısa sürede hizmete alacağız" diye konuştu.