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Eylü Yavuz, Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Eylü Yavuz, Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı
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Isparta'da bir ilkokulda nefes almakta zorluk çeken öğrenci, öğretmeni tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile hayata döndürüldü. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda nefes almakta zorlanan bir öğrenci, öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selahattin Seçkin İlkokulu öğrencisi Eylül Yavuz'un soluk borusuna gıda maddesi kaçtı.

Durumu fark eden sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

Olayın ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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