Eyfel Kulesi'nin Işıkları Enerji Tasarrufu İçin Daha Erken Söndürülecek
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PARİS, 23 Eylül (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te ışıklar içindeki Eyfel Kulesi'ne bakan bir adam, 22 Eylül 2022. Eyfel Kulesi'nin ışıkları, 23 Eylül'den itibaren son turistin ayrılmasıyla birlikte saat 23.45'te söndürülecek.
PARİS, 23 Eylül (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te ışıklar içindeki Eyfel Kulesi'ne bakan bir adam, 22 Eylül 2022. Eyfel Kulesi'nin ışıkları, 23 Eylül'den itibaren son turistin ayrılmasıyla birlikte saat 23.45'te söndürülecek. Enerji tasarrufu için alınan bu karar öncesinde Eyfel Kulesi'nin ışıkları saat 01.00'e kadar yanıyordu. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel