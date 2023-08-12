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Eyfel Kulesi Bomba İhbarı Nedeniyle Tahliye Edildi

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Paris'te turistlerin ilgi odağı olan Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Fransa polisi harekete geçti. Bomba imha ekipleri ile güvenlik güçleri olay yerine intikal ederek Eyfel Kulesi'ndeki 3 katta bulunan ziyaretçileri tahliye etti. Yerel saat ile 13.30'da ziyarete kapatılan kuleye giriş ise geçici süreliğine kapatıldı. Bir sözcü konuya ilişkin, 'Bu durum nadiren gerçekleşiyor, bütün bu önlemler bu prosedür gereği olağan bir durumdur.' dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Paris'te turistlerin ilgi odağı olan Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Fransa polisi harekete geçti. Bomba imha ekipleri ile güvenlik güçleri olay yerine intikal ederek Eyfel Kulesi'ndeki 3 katta bulunan ziyaretçileri tahliye etti. Yerel saat ile 13.30'da ziyarete kapatılan kuleye giriş ise geçici süreliğine kapatıldı. Bir sözcü konuya ilişkin, "Bu durum nadiren gerçekleşiyor, bütün bu önlemler bu prosedür gereği olağan bir durumdur." dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eyfel Kulesi Fransa Paris Güncel Haberler

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