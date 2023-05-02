EVRİM ATEŞLER, 'KISMET' ŞARKISININ İZİN HAKLARINI KİTVAK'A BAĞIŞLADI

TÜRKİYE- Yunanistan Kültür Sanat Projeleri Yönetmeni Evrim Ateşler, 'Kısmet' şarkısının izin haklarını Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışladı.

İzmir'de, onkoloji tedavisi gören çocuklar için çalışmalarını sürdüren KİTVAK, bu kez farklı bir bağış projesini hayata geçirdi. İzmirli yapımcı ve müzisyen, Türkiye-Yunanistan Kültür Sanat Projeleri Yönetmeni Evrim Ateşler, bugün müzikseverlerle buluşan son şarkısının tüm kullanım izin haklarını KİTVAK'a bağışladı. İzmir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısına KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, İzmirli yapımcı ve müzisyen, Türkiye-Yunanistan Kültür Sanat Projeleri Yönetmeni Evrim Ateşler, 'Kısmet' adlı bestenin söz yazarı İzmirli girişimci ve iş insanı Huriye Erman Öztin ve KİTVAK Yönetim Kurulu Üyesi avukat Yıldızay İçerler katılırken, projenin detayları paylaşıldı. Toplantıda konuşan İklil Ulueren, "Çok değerli söz yazarı Huriye Öztin'in kaleminden çıkan muhteşem dizileri çok değerli bestekarımızın müziğe dönüştürmesi ile muhteşem bir olayı tanıklık edeceksiniz" dedi.

'DİJİTAL PLATFORMLARDA ŞARKI YAYILDI'

Ud dışındaki tüm enstrümanları kendisinin çaldığını belirten Evrim Ateşler, "İtina ile çalıştık. Tüm dijital platformlarda şarkı yayıldı. 30 yıl boyunca şahane proje tecrübem var. Bizim için, KİTVAK için de bir ilk. Duygusal etkileşimi çok büyük ve onurlu. KİTVAK gibi kıymetli hizmetleri olan bir vakfa bu desteği verdikten sonra bu yolla güzel sanatlar eserlerini böyle amaçlar için de kullanılabileceğini emsal teşkil etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EŞİNE YAZDIĞI ŞİİR

'Kısmet' adlı bestenin söz yazarı İzmirli girişimci ve iş insanı Huriye Erman Öztin ise "Eşime yazdığım bir şiirdi. Daha pandemi yokken doğum gününde ona bir sürpriz yapayım diye Evrim'le konuşmuştum. Böyle bir güzelliğin içine beni adapte etti. Bu şarkının gelirinin kanserli çocuklar için harcanacak olması benim için çok önemli. Her daim yolumuz aşk olsun. Son nefesimize kadar aşk olsun" dedi.Konuşmaların ardından 'Kısmet' adlı besteyi Merve Cesur ile Evrim Ateşler birlikte seslendirdi. Daha sonra, İklil Ulueren ve Evrim Ateşler projenin protokol imzalarını attı.