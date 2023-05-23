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Evren'de yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi

Evren'de yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Ankara'nın Evren ilçesinde tarlada yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Evren ilçesinde tarlada yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Evren ilçesine bağlı kırsal Yusufuşağı Mahallesi'nde soğan ekili tarlayı sulayan iki çocuk babası Ramazan Ökten'e (35) dün yıldırım isabet etti.

Tarım işçisi Ökten, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ramazan Ökten'in bir süre önce Şanlıurfa'dan Evren'e çalışmak üzere geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ali Rıza Yıldırım - Güncel

Ankara Evren Güncel Haberler

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