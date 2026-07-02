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Nevşehir'de "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Nevşehir'de evlilik vaadiyle 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para alarak kaçtıkları iddia edilen 2 kadın şüpheli, Kayseri'de yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir'de "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus A. (58), evlenmek için anlaştığı H.D. (20) ile yakını olarak tanıttığı S.Ç.A'nın (46), 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını, bir miktar parasını ve cep telefonlarını alarak kaçtıkları ihbarında bulundu.

Bu kapsamda çalışma başlatan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlıları Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakaladı.

Şüpheli kadınların üzerinde Yunus A'ya ait ziynet eşyaları, bir miktar para ve cep telefonları ele geçirildi.

Nevşehir'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ve S.Ç.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüpheliler H.D. ve S.Ç.A, bir süre önce Nevşehir'de bir kuyumcudan alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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