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Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'de bir kişiyi evlilik vaadiyle 800 bin lira dolandıran Azerbaycan uyruklu şüpheli ile olayın aracısı, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale'de bir kişiyi evlilik vaadiyle 800 bin lira dolandıran şüpheli ile olayın aracısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, R.Y'yi evlilik vaadiyle dolandıran ve kendisini L.A. olarak tanıtan Azerbaycan uyruklu şüpheli M.H'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.Y'yi 800 bin lira dolandırdığı tespit edilen M.H, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmalarını genişleten ekipler M.H'ye aracılık ettiği belirlenen diğer şüpheli K.T'yi de Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yakaladı.

Her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay
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