Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Bebeği Gömme İddiası: 5 Gözaltı

İzmir'in Tire ilçesinde, evlilik dışı ilişkisinden doğan bebeğini gömdüğü ileri sürülen Hatice D. ve 4 yakını gözaltına alındı. Olay, ihbar üzerine başlatılan soruşturma sonucu ortaya çıktı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, evlilik dışı ilişkisinden doğan bebeğini gömdüğü ileri sürülen Hatice D. (34) ile 4 yakını gözaltına alındı.

Olay, Tire ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice D.'nin, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdüğü öne sürüldü. Dün gelen ihbar ve Hatice D.'nin yakınlarının şikayetiyle, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma arama köpeği, söz konusu bölgede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Hatice D.'nin evinde yapılan aramada ise üzerinde 'kan izi' olduğu değerlendirilen çamaşırlar bulundu. Bunun üzerine bugün, Hatice D. ile 4 yakını daha gözaltına alındı. 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
