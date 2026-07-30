Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler

'ALEVLER BİR ANDA EVİ SARDI'

Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin sıçradığı, Hüseyin Yaşa'ya ait evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi, son anda kurtuldu. Yaşa'nın torunu Ece Nur Tek, yangın sırasında bahçede olduklarını ve bir anda her yeri alevlerin sardığını söyledi. Tek, "Saat 15.30 civarıydı. Bahçede oturuyorduk. Yoldan geçen birinin izmaritini atmasıyla bir anda alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda evi sardı. Ne olduğunu anlamadık. Kaçacak bir şey, alanımız da kalmadı. İçeride yeğenlerim vardı, kardeşlerimiz vardı. Kimisi uyuyordu, biz dışarıdaydık. Bir yandan onlara mı koşalım? Bir yandan söndürmeye çalışıyorduk ve itfaiyeyi aradık. O panikle zaten ne yaptığımızı da hatırlayamıyorum. Kötüydü, neticede zaten görmüş olduğunuz üzere her yer yandı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

'YOLDAN GEÇENLER YARDIM ETTİLER'

Evden çıkarken, çevredekilerin kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Tek, "Çocuklar vardı o sırada, evde uyuyorlardı. O panikle bir iki girdik çıktık. Sonra onları çıkardık. Yani çıkarırken de zaten köşeye kadar kaçtık. Başka da kaçma alanımız kalmadı. Çünkü dediğim gibi bir anda her yeri ateş sardı. Sonra sağ olsunlar yoldan geçenler yardım ettiler, çocukları vesaire verdik. Biz de zaten o şekilde çıktık" diye konuştu.

Öte yandan, anız yangını, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 500 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı