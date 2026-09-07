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Antalya'da Gecekonduda Yangın: Anne Oğul Gözyaşlarına Boğuldu

Antalya'da Gecekonduda Yangın: Anne Oğul Gözyaşlarına Boğuldu
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Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Yangını haber alan anne Fatma Maraç ve oğlu Umut Maraç, evlerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı; oğul fenalaşırken, sağlık ekipleri müdahale etti.

ANTALYA'da oturdukları evin yandığını gören Fatma Maraç ve oğlu Umut Maraç, duvarın dibinde oturup uzun süre ağladı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde boş arazide Maraç ailesinin yaşadığı gecekonduda, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evin depo kısmındaki atıklar nedeniyle alevler bir anda büyüdü. Bölgeye ulaşıp alevlere müdahaleye başlayan itfaiye ekibi, yanan ahşap çatı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Evinin yandığı haberini alıp gelen Umut Maraç fenalaştı. Maraç'a sağlık ekibi ambulansta müdahale etti. Oğluna müdahale edildiğini gören Fatma Maraç da büyük üzüntü yaşadı. Evlerini gören noktada duvar dibine oturan anne-oğul, uzun süre gözyaşı döktü. Anne ile oğlunu, komşuları teskin etmeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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