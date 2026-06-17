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İstanbul'da 1 kişiyi öldüren şüpheli Hatay'da yakalandı

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İstanbul Güngören'de ablasıyla evlenmesine karşı çıkan kişiyi silahla öldüren zanlı, Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalandı.

İstanbul'da evlenmek istediği kişinin kardeşini silahla öldüren zanlı, Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Haziran'da Güngören ilçesinde ablasıyla evlenmesine karşı çıkan 21 yaşındaki Hazem Muhammed'i silahla öldürdükten sonra kaçan M.D'nin Hatay'dan Suriye'ye geçmeyi planladığını belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları otomobili Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yolunda durdurdu. Araçtan indiği belirlenen zanlı, bölgede yapılan çalışmayla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş
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