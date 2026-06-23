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Güngören'de evlenmek istediği kadının kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

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Güngören'de evlenmek istediği kadının kardeşini silahla öldüren M.D., Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalanarak tutuklandı.

Güngören'de evlenmek istediği kadının kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Mareşal Çakmak Mahallesi'nde Hazem Muhammed'i (21) silahla öldürdüğü gerekçesiyle, Suriye'ye kaçmak üzereyken Hatay'da yakalanan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Güngören'de 15 Haziran'da motosikletli bir kişi, önünü kestiği Hazem Muhammed'i silahla öldürüp kaçmıştı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelinin, Muhammed'in ablasıyla evlenmek isteyen M.D. olduğunu tespit etmişti.

Muhammed'in, M.D'nin ablasıyla evlenme isteğine karşı çıktığı, olayın bu nedenle yaşandığı belirlenmişti.

Zanlı M.D, Suriye'ye kaçmak üzereyken Hatay'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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