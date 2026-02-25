Evlenip Tunceli'ye yerleşti, köy hayatına 2 yaşındaki oğlu Güneş'i de alıştırıyor

İSTANBUL'da yaşayan Ezgi Memişoğlu (32), Tunceli'de yaşayan Erhan Memişoğlu (36) ile 2020'de evlendikten sonra Ovacık ilçesi Adaköy'de yaşamaya başladı. Ezgi Memişoğlu, alıştığı köy hayatına oğlu Güneş'i (2) de eşiyle birlikte adapte etmeye başladı.

İstanbul'da yaşayan Ezgi Memişoğlu ile Tunceli'de oturan Erhan Memişoğlu, 2020 yılında evlendi. Çift, Erhan Memişoğlu'nun oturduğu Ovacık ilçesi bağlı Adaköy'de müstakil bir ev inşa edip yaşamaya başladı. Yıllarca büyükşehirde yaşayan Ezgi Memişoğlu, zamanla köy hayatına alışıp, eşiyle devlet destekli proje kapsamında büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Çiftin 2 yıl önce Güneş adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ezgi Memişoğlu, Güneş'i televizyon, cep telefonu oyunları gibi teknolojiden ve paketli gıdalardan uzak, doğayla iç içe yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. Her sabah tulum ve çizmeleri giydirilen Güneş, anne ve babasıyla kümese gidip yumurtaları topluyor, tavukları yemliyor. Güneş, babasıyla da traktöre binip ahıra gidip inekler için hazırlanan yemi karıştırmaya yardım ediyor, su taşıyor ve temizlik yapıyor. Küçük küreği ve el arabasıyla gübre taşıyan, süt sağma makinesini çalıştırmaya eşlik eden, isim verdiği ineklerle de konuşan Güneş, doğal yaşamın içinde büyüyor. Sanal medyada Güneş'i fark eden Vali Şefik Aygöl de belirli aralıklarla Memişoğlu ailesini arayıp, Güneş ile görüntülü görüşme yapıyor.

'YERLİ ÜRÜNLER TÜKETİYOR'

Güneş'in köy işlerini sevdiğini söyleyen annesi Ezgi Memişoğlu, "Annem, babam ve ben İstanbul'da oturuyorduk normalde. Evlenip geldim buraya. Annemle babam da buralı zaten. 2 yıl önce de Güneş dünyaya geldi. Ben, eşim burada hayvancılık yapıyoruz. İneklerimiz var. Her sabah ahıra gidiyoruz. Güneş de orada bize yardım ediyor. Güneş'i ekransız, doğal olmayan ürünlerden uzak büyütmeye çalışıyoruz. Bu yüzden her sabah mutlaka ahıra götürüyoruz. Orada onunla beraber inek sağmak, ineklere ot vermek güzel. Bütün işlere Güneş'in de katkısını sağlıyoruz. Güneş bütün ineklere isim taktı. Hepsinin ismini biliyor ve hepsini ismiyle çağırıyor. Gübre atıyor bizimle birlikte, tavuklara yemler veriyor, yumurtalarını topluyor, traktöre binmeyi çok seviyor, traktörü babasıyla beraber çalıştırmayı çok seviyor. Soba yakıyoruz birlikte, yemekleri beraber yapıyoruz. Tamamen biraz modern çağdan uzakta, tam köylü olarak bir çocuk büyütmeye çalışıyoruz. O da bu işi çok severek yapıyor. Yerli ürünler tüketiyor. 'İşte bu daha sağlıklı, bunu yiyelim' diyor sürekli. Zaten Güneş de bilmiyor paketli gıdaları hiç. Köyde yok o ürünler. Televizyon almıyorduk eve. Yakın zamanda aldık ve açtığımız zaman izlemek istemiyor. Televizyonu açmak yerine gidip kümeste tavuklara yemek vermek, yumurtaları toplamak gibi şeyler yapmak istiyor. Sorumlulukların bilincinde bir çocuk olarak yetişsin istiyoruzö diye konuştu.

'PES ETMESİN'

Köy şartlarının çok zor olduğunu belirten Memişoğlu, "Aslında Güneş de biraz farkında bu şartların zorluğunun. Biraz dışarı çıktığımızda, 'Üşüdüm ben' cümlesini çok geç söylüyor ki burada hava eksi 20'leri görüyor. Başka çocuklara göre daha dayanıklı, daha güçlü Güneş. Çünkü hep işlerin içinde, hep köy hayatının içinde. Biz tamamen köyde büyüsün, çiftçi olsun diye büyütmüyoruz Güneş'i. Tercihi tamamen ona bırakacağız. İsterse hayatını şehirde de devam ettirebilir ama köyde yaşamanın o vermiş olduğu sağlamlığı, mücadeleyi de öğrensin. Hayatı boyunca her zaman bu mücadeleyle devam etsin istiyoruz. Küçük şeylerde pes etmesin. Zaten Güneş de bu mücadeleye alıştığı için yüksek ihtimalle pes etmeyen güçlü bir çocuk olarak yetişecektir. Ben de bir sosyal medya hesabı açtım, 'Güneş'in Çiftliği' adında. Orada küçük küçük kesitlerle Güneş'in gün içerisinde neler yaptığını anlatıyorum ve görüntü çekiyorum. Çok fazla izleniyor ve ilgi görüyor. Güneş'i görmek için Tunceli'ye gelmek isteyenler çok var. Sayın Valimiz Şefik Aygöl ile de sürekli iletişim halindeyiz. Görüntülü arayıp Güneş ile görüşüyor. Biz Güneş'in kendisiyle tanışmasını çok istiyordukö dedi.

