- Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde evinin önünde oturduğu esnada motosikletle yoldan geçen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan adam, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden kişinin cinayet şüphelileri her yerde aranıyor.

31 Temmuz saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi'nde, evinin önündeki kaldırımda oturan Cengiz Tokay (42), yoldan motosikletle geçen E.D. ve M.A.V. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, motosikletten açılan 7 el ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Tokay, saldırıda ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Cengiz Tokay, burada yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Tokay'ın cenazesinin, bugün yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Meydana gelen silahlı saldırı anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Cengiz Tokay'ın evinin önünde oturduğu esnada, motosikletle olay yerine gelen E.D. ve M.A.V.'nin ateş ettiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı. Ayrıca yine sokakta oturan yaşlı vatandaşların da tabancaların patlaması sonucu yaşadığı panik anları da kamera tarafından görüntülendi.

Cinayetin intikamı iddiası

Öte yandan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cengiz Tokay'ın, 22 Nisan günü yine aynı mahallede öldürülen Serdar Kaçar cinayetinin zanlısı H.A.'nın dayısı olduğu, motosikletle gelip Tokay'ı vuran şüphelilerin ise öldürülen Serdar Kaçar'ın yakınları olduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.D. ve M.A.V.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.