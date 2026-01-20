Haberler

Evini ve otomobilini yakıp, kendini vurmuştu; hayatını kaybetti

Evini ve otomobilini yakıp, kendini vurmuştu; hayatını kaybetti
Güncelleme:
Aydın'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mesut Moralı, önce evini ve otomobilini ateşe verip sonrasında av tüfeğiyle kendini yaraladı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Efeler ilçesine evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra silahla kendini ağır yaralayan Mesut Moralı (63), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 7 Ocak'ta Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mesut Moralı, önce evini ardından otomobilini ateşe verdi. Daha sonra av tüfeğiyle kendini başından ağır şekilde yaraladı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Mesut Moralı, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mesut Moralı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

