EVİNİ BASTIĞI HUSUMETLİSİNİN ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Eyüp Yel (26), arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisi İzzet Tunç'un evini bastı. Yel, evde bulamadığı husumetlisinin annesi Emine Tunç'u (77) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksu köyünde meydana geldi. Eyüp Yel, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu İzzet Tunç'un evine silahlı saldırı düzenledi. Eve giren Yel, husumetlisini evde bulamayınca İzzet Tunç'un annesi Emine Tunç'u tabancayla vurup, aynı silahla kendine de ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yel ve Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)