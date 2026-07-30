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Evindeki 8 kedinin öldüğünü iddia etti, polis inceleme başlattı

Evindeki 8 kedinin öldüğünü iddia etti, polis inceleme başlattı
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AMASYA'da yabancı uyruklu A.A., evinde beslediği 8 kedisinin öldüğünü öne sürerek polise şikayette bulundu.

AMASYA'da yabancı uyruklu A.A., evinde beslediği 8 kedisinin öldüğünü öne sürerek polise şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Şeyhcui Mahallesi Hayret Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu A.A., evinde beslediği 8 kedisini ölü bulduğunu ileri sürdü. Kedileri gömdüğünü belirten A.A., daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. A.A., "Spor salonundan eve geldim. Kedileri beslemek için odanın kapısını açtım. 8 kedimi yerde ölü buldum. Daha sonra kedileri gömdüm ve durumu polise bildirdim" dedi. Şikayet sonrası olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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