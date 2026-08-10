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Aksaray'da Tüfekle Rastgele Ateş Açtı, Kadını Bacağından Yaraladı

Aksaray'da Tüfekle Rastgele Ateş Açtı, Kadını Bacağından Yaraladı
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Aksaray'da evinde oturan Leyla Güneş, sokaktan tüfekle açılan rastgele ateş sonucu bacağından yaralandı. Olayda 2 çocuk annesi Güneş, hastanede tedavi altına alınırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

AKSARAY'da evinde otururken dışarıdan tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Leyla Güneş (35), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5002 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. 2 çocuk annesi Leyla Güneş, evinin oturma odasında pencere kenarındaki kanepede oturduğu sırada, sokaktaki bir kişi tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları camı kırıp, Güneş'in sol bacağına isabet etti. Yaralanan Güneş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Güneş, evde kimse bulunmadığı için çocuklarıyla birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güneş'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, tüfeği ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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