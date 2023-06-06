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Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı (2)

Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı (2)

Güncel Haberler

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik'in (59) oğlu E.Ç. (34) gittiği Ankara'da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik'in (59) oğlu E.Ç. (34) gittiği Ankara'da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan E.Ç., adliyeye sevk edildi.Semih ŞAHİN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Ankara Bursa Güncel Haberler

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