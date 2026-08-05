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Aydın'da böcek ilaçlaması sırasında patlama: 2 yaralı

Aydın'da böcek ilaçlaması sırasında patlama: 2 yaralı
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir dairede ev sahibi böcek ilaçlaması yaparken patlama oldu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir dairede ev sahibi böcek ilaçlaması yaparken patlama oldu. Çamaşır makinesinin alev aldığı patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1908 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın son katındaki dairede banyodan gelen kötü koku üzerine ev sahibi tarafından böcek ilaçlaması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından çamaşır makinesinin alev aldığı öğrenilirken, ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı İsmail Berat Karataş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seher Özcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yanan çamaşır makinesi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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