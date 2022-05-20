EVİNDE EL YAPIMI PATLAYICI VE 10 SİLAH İLE YAKALANDI - Haberler

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EVİNDE EL YAPIMI PATLAYICI VE 10 SİLAH İLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EVİNDE EL YAPIMI PATLAYICI VE 10 SİLAH İLE YAKALANDI

Malatya'da, polisin düzenlediği operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalanan şüpheli gözaltına aldı.

Malatya'da, polisin düzenlediği operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalanan şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada; 9 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi. Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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