Nazilli'de Boğa Evin Çatısına Düştü, Tavanda Sıkıştı

Evde otururken büyük bir gürültü duyan aile, salona geldiklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Çiftlikten kaçan boğa, evin çatısını ve tavanını delerek salonun üzerinde asılı kaldı.

ÇİFTLİKTEN KAÇIP EVİN ÇATISINA DÜŞTÜ

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kırcaklı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki bir besi çiftliğinde bulunan boğa kaçarak uzaklaşmaya başladı. Sahibi hayvanı yakalamaya çalışırken boğa, kot farkı nedeniyle yol seviyesinin alt kısmında bulunan Ali Aldemir'e ait evin çatısına düştü. Boğanın ağırlığına dayanamayan çatının kiremitleri kırıldı. Hayvan ardından salonun tavanını da delerek burada sıkıştı.

GÜRÜLTÜYÜ DUYUP SALONA GİTTİLER

Boğanın çatıya düşmesi ve kiremitlerin kırılmasıyla evde büyük bir gürültü meydana geldi. Ses nedeniyle tedirgin olan evdekiler ne olduğunu anlamaya çalıştı. Salona geldiklerinde ise tavandan sarkan boğayı gören ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Boğanın çatı ve tavan arasında sıkışması nedeniyle evde de hasar meydana geldi.

İTFAİYE TAVANI KESEREK KURTARDI

İhbarın ardından adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bulunduğu noktada asılı kalan boğayı güvenli şekilde kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tavanın bir bölümünü keserek boğayı sıkıştığı yerden indirdi. Kurtarma çalışmasının ardından hayvan bulunduğu noktadan çıkarıldı. Yaşanan sıra dışı olayda herhangi bir kişinin yaralandığına ilişkin bilgi verilmezken, boğanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı