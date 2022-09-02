EVİN BAHÇESİNİ SULARKEN, PARMAĞINI AKREP SOKTU

AKSARAY'da evin bahçesini sularken parmağını akrep sokan ve Fazlı Aydın (54), kalbinde ritim bozukluğunun da oluşması sonucu tedaviye alındı.

AKSARAY'da evin bahçesini sularken parmağını akrep sokan ve Fazlı Aydın (54), kalbinde ritim bozukluğunun da oluşması sonucu tedaviye alındı. Olay, dün Sarıyahşi ilçesinde Fazlı Aydın'a ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Fazlı Aydın, bahçesini sularken parmağını akrep soktu. Parmağındaki ağrının artması üzerine hastaneye giden Aydın, tedaviye alındı. Parmağını arı soktuğunu zannettiğini belirten Aydın, şunları söyledi

Bahçede sulama yaparken bir anda elimde ağrı oldu. Arı soktuğunu sandım. Daha sonra baktım ki o bölgede akrep var. Onun soktuğunu anladım. Zamanla ağrı şiddetini artırdı. Sonra hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde kalbimde ritim bozukluğu oluştuğu anlaşıldı. Sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldım.