Evgeny Grinko, 10 Mart'ta Türkiye konserlerine yeniden başlıyor

Minimalist piyano müziğinin sevilen ismi Evgeny Grinko, 2026 yılında Türkiye'nin farklı şehirlerinde konser vermeye hazırlanıyor. Mart ayında İstanbul, Çorlu, Kayseri ve Sivas'ta müzikseverlerle buluşacak.

Minimalist piyano müziğinin sevilen isimlerinden Evgeny Grinko, uzun süredir kapalı gişe geçen Avrupa ve Türkiye turnelerinin ardından 2026'da yeniden Türkiye konserlerine başlıyor.

Doğadan, kedilerden, çocukluk anılarından ve eski masallardan ilhamla besteler yapan Grinko, mart ayında İstanbul'dan Çorlu'ya, Kayseri'den Sivas'a farklı şehirlerde müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, 10 Mart'ta Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde, 11 Mart'ta İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 13 Mart'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 15 Mart'ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 16 Mart'ta ise Sivas'ta 4 Eylül Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Konser turnesinin biletleri, Bubilet platformu üzerinden temin edilebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com
