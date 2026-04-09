Everest'e tırmanan ilk Amerikalı dağcı Jim Whittaker hayatını kaybetti

Everest Dağı'na tırmanan ilk ABD vatandaşı Jim Whittaker, 97 yaşında hayatını kaybetti. Whittaker, 1963 yılında zirveye ulaşarak dağcılık tarihine adını yazdırmıştı.

Everest Dağı'na tırmanan ilk ABD vatandaşı olarak tarihe geçen dağcı Jim Whittaker, 97 yaşında öldü. Whittaker'ın ailesi, BBC'ye yaptığı açıklamada, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanan ilk Amerikalı olarak tarihe geçen dağcı Whittaker'ın 7 Nisan'da Washington eyaletine bağlı Port Townsend kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini teyit etti.

"Big Jim" lakabıyla tanınan Whittaker, 10 Şubat 1929'da Seattle'da doğdu ve 1940'lu yıllarda izcilik faaliyetleri kapsamında ikiz kardeşi Lou Whittaker ile dağcılığa başladı.

ÜNLÜ DAĞCI 83 YAŞINDA AİLESİYLE BİRLİKTE TEKRAR EVEREST'E TIRMANMIŞTI

İki kardeş, 16 yaşındayken Washington eyaletindeki Olympic Dağları'nın en yüksek noktası olan Olympus Dağı'na tırmandı. Mayıs 1963'te Everest Dağı'nın zirvesine başarıyla tırmanan Whittaker, uzun yıllar boyunca dağcılık dünyasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.

Whittaker, 83 yaşında ailesiyle birlikte tekrar Everest'e tırmandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
