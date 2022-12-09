Evden kaçan 16 yaşındaki kızın profiline koyduğu ibare Müge Anlı'nın stüdyosunu buz kestirdi

İstanbul'da 12 gün önce kaybolan ve evden kaçtığı tahmin edilen Nehir Batak'ın babası Asım Batak, Müge Anlı'nın programına katıldı. Program kapsamında genç kızın Instagram profili ekrana yansıtıldı. Profilde yazan "Evli" ibaresi, Müge Anlı dahil olmak üzere stüdyodaki herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

İstanbul'da yaşayan Nehir Batak'tan 12 günden bu yana haber alamayan babası Asım Batak, son çareyi Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Programda başlarına gelen durumu anlatan baba Batak, "Babam beni darbetti diyerek polisi arıyor. Sonra polislere yurda gitmek istediğini söylüyor ve 1 ay yurtta kalıyor. Sonra yeniden yurttan ayrılıyor eve gelmek istiyor" dedi.

"NE İSTERSE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Asım Batak, "Söylediklerinin gerçeklerle ilgisi yok. Ben karışmıyorum ona, ne isterse de elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum. Yurttan aldıktan sonra eve getiriyordum ama şu son 3 aydan beri birileri bunun kafasını çelmiş. Kaçıyor ve bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM PROFİLİNE KOYDUĞU İBARE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Programın devamında Nehir Batak'ın Instagram profili ekrana yansıtıldı. Profildeki "Evli" ibaresi ise Müge Anlı dahil olmak üzere stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Müge Anlı, "Ah kızım ah. Keşke gittiğiniz yerlerde mutlu olsanız ancak bu yaşlarda yaptığınız seçimler sizi mutlu etmeyecektir" dedi.

ANNESİ İNTİHAR ETMİŞ

Diğer yandan Nehir Batak'ın annesi hakkındaki bilgiler de duyanları kahretti. Kadının kendisini doğal gaz borusuna astığı öğrenildi.